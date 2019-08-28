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Неоднократно судимая братчанка содержала наркопритон

Неоднократно судимая братчанка содержала наркопритон
Происшествия, 
Гости притона расплачивались наркотиками

В Братске в поле зрения полицейских попала 43-летняя жительница, в квартире которой неоднократно собирались наркозависимые. Установлен факт притоносодержательства.

В квартире обнаружили и изъяли для проведения экспертизы шприцы с остатками вещества, предположительно, наркотического характера. Превращённую в притон квартиру женщина снимает. Своего жилья и семьи она не имеет. По предварительным данным, за предоставленные апартаменты клиенты расплачивались с хозяйкой частью принесённых для потребления наркотических средств.

Содержательница притона с 1996 года многократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время братчанка отбывает очередной условный срок по приговору за мошенничество. Много лет назад за аморальное поведение, употребление наркотиков и полное безразличие к воспитанию ребёнка её лишили родительских прав.

- По признакам преступления по статье «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ» возбуждено уголовное дело. По вменяемому ей сегодня преступлению предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, - сообщили в МУ МВД России «Братское».


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