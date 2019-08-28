Туристов на Байкале в Бурятии обокрали на 400 тысяч

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Трое парней залезли в гостевые дома на Байкальском прибое



Ночью 26 августа в отдел полиции в Кабанском районе поступили заявления о кражах с территории турбаз в местности Байкальский прибой.



В одном случае у отдыхающих из комнаты украли телефон, золотую цепочку с подвеской и музыкальную колонку на сумму 265 тысяч рублей. Вор проник в помещение через незапертую дверь, пока туристы спали.



В другом случае совершена кража трёх мобильных, сумок с одеждой, документов из гостевого дома. Неизвестные в отсутствие хозяев вещей выставили окно. Ущерб оценивается в 128 тысяч рублей.



Позже были установлены и «по горячим следам» задержаны в селе Кабанск подозреваемые. Ими оказались трое жителей района в возрасте 20 лет и 21 года, приезжавшие на Байкал отдыхать.



Пока двое из них после совместного распития спиртного совершали кражу из гостевого дома, третий, отоспавшись в машине, направился на их поиски. Зайдя по дороге в помещение турбазы, он стащил имущество спящего в комнате гражданина.



Украденное частично изъято, часть вещей фигуранты уничтожили.



Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и некоторое время обучался в спецшколе закрытого типа. Другой совершил преступление, будучи условно осуждённым.



Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

