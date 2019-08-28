Уехал на машине и исчез: Пропавшего забайкальца видели в Бурятии

Пропавший водитель уехал с ружьём и травматическим оружием



Полицейские Забайкальского края разыскивают 36-летнего Воробьёва Игоря Валерьевича, жителя села Карымское. Он уехал на «Тойоте Приус» серого цвета и до настоящего времени не вернулся. Установлено, что 25 августа до 8 часов утра он находился в посёлке Заиграево в Бурятии. Об этом сообщило сегодня МВД по Бурятии.



Приметы пропавшего: европеец, рост 170-172 см., плотного телосложения.



Особые приметы: на правом плече татуировка в виде летучей мыши, на левой лопатке татуировка в виде скорпиона, шрам после аппендицита.



При себе имеет охотничье ружье ТОЗ-34 и травматическое оружие.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8(30136)4-13-71, 89085990549.



