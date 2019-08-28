Компания читинцев ночью каталась на угнанном автомобиле

Владелец «Жигулей» не заметил пропажу и не обратился в полицию



Ночью дорожные полицейские Читы остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ», в салоне которого находилась компания молодых людей и девушек. Сотрудники полиции пригласили водителя в патрульный автомобиль для прохождения процедуры освидетельствования.



В это время пассажир «Жигулей» пересел за руль и предпринял попытку скрыться от автоинспекторов. В результате преследования он был задержан.



В результате проверки установлено, что данный автомобиль был накануне угнан. Однако владелец на тот момент ещё не обнаружил пропажу и не успел обратиться в полицию.



30-летний читинец и его 27-летний подельник были доставлены в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Владелец «Жигулей» установлен. После проведения необходимых следственных мероприятий автомобиль ему будет возвращён, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

