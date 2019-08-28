Мошеннице грозит арест
39-летняя жительница Улан-Удэ обвиняется в мошенничестве.
Женщина, будучи учредителем организации по оптовой продаже металла, оформила пособие по безработице. Встав на учёт в Центр занятости населения в качестве безработной в начале марта, она за полгода незаконно получила выплаты в сумме более 28 тысяч рублей.
Женщина ранее не судима. Ущерб она возместила в полном объёме.
Аферистке грозит арест на срок до четырёх месяцев, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мошенничество при получении выплат – уголовное наказуемое деяние.
Улан-удэнка обманом получала выплаты по безработице
Происшествия, Фото:
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