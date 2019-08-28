Улан-удэнка обманом получала выплаты по безработице

Мошеннице грозит арест



39-летняя жительница Улан-Удэ обвиняется в мошенничестве.



Женщина, будучи учредителем организации по оптовой продаже металла, оформила пособие по безработице. Встав на учёт в Центр занятости населения в качестве безработной в начале марта, она за полгода незаконно получила выплаты в сумме более 28 тысяч рублей.



Женщина ранее не судима. Ущерб она возместила в полном объёме.



Аферистке грозит арест на срок до четырёх месяцев, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мошенничество при получении выплат – уголовное наказуемое деяние.





