Спецназовцы в командировке спасли людей на пожаре в Иркутске

Алексей Климов приехал в Иркутск из Забайкалья



Находясь в командировке в Иркутске, начальник отдела специального назначения «Кодар» забайкальского УФСИН Алексей Климов, вместе со своими коллегами – командирами отрядов спецназов различных регионов, спас людей из загоревшегося дома.



Возгорание деревянного дома произошло вечером 26 августа. Сотрудники отдела специального назначения ФСИН России проезжали мимо.



Увидев разгорающийся пожар жилого дома, они без раздумий и промедления эвакуировали жителей дома, и вызвали пожарных.



- Прибывший в Иркутск в качестве членов судейской и квалификационной комиссий на всероссийские испытания среди бойцов отделов специального назначения ФСИН России на право ношения крапового берета, Алексей Климов проявил мужество, смелость и самоотверженность, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.



