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Ночью в Улан-Удэ произошёл крупный пожар

Ночью в Улан-Удэ произошёл крупный пожар
Происшествия, 
На пожаре на улице Кирова женщина обожгла руки

Накануне 11 часов вечера загорелся деревянный двухэтажный жилой дом по улице Кирова в Улан-Удэ. Пожару был объявлен повышенный ранг.

По прибытию первого пожарного расчёта горела стена здания. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. В 23:48 пожар локализован. В 1:08 ночи объявлена полная ликвидация возгорания на площади 180 квадратных метров.

- Работы осложнялись тем, что кровля крыши была обшита металлическим листом. Одна пострадавшая 1968 года рождения с ожогами рук госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения ФКУ «1 отряд ФПС по Бурятии» майор внутренней службы Владимир Похолков.

Видеокадры с пожара засняли очевидцы происшествия. Запись появилась на странице ves_ulan_ude_.




Дознаватели МЧС России проводят проверку, устанавливается причина пожара. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Всего в ликвидации возгорания было задействовано 18 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



фото- ГУ МЧС по Бурятии 
пожар
 
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