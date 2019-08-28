Ночью в Улан-Удэ произошёл крупный пожар













фото- ГУ МЧС по Бурятии

Накануне 11 часов вечера загорелся деревянный двухэтажный жилой дом по улице Кирова в Улан-Удэ. Пожару был объявлен повышенный ранг.По прибытию первого пожарного расчёта горела стена здания. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. В 23:48 пожар локализован. В 1:08 ночи объявлена полная ликвидация возгорания на площади 180 квадратных метров.- Работы осложнялись тем, что кровля крыши была обшита металлическим листом. Одна пострадавшая 1968 года рождения с ожогами рук госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения ФКУ «1 отряд ФПС по Бурятии» майор внутренней службы Владимир Похолков.Видеокадры с пожара засняли очевидцы происшествия. Запись появилась на странице ves_ulan_ude_.Дознаватели МЧС России проводят проверку, устанавливается причина пожара. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.Всего в ликвидации возгорания было задействовано 18 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.