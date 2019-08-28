Прячась от полиции, житель Бурятии сменил паспорт и имя
В Муйском районе судебный пристав задержал 22-летнего уроженца посёлка Таксимо, находящегося в розыске у органов полиции. Молодой человек являлся фигурантом уголовного дела, возбуждённого за кражу.
Молодой человек, находясь в одном из торговых центров поселка Таксимо, украл из салона сотовой связи свыше 37 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемый скрывался от правоохранительных органов. А во избежание ответственности вовсе решил спрятаться под другим именем. Для этого он обратился в паспортную службу и получил паспорт с новым именем.
Несмотря на это, мужчина был опознан судебным приставом на одной из улиц посёлка Таксимо. После проверочных мероприятий сотрудник доставил задержанного в отделение полиции. В настоящее время обвиняемый находится под стражей и ожидает приговора суда, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
В Бурятии вор скрывался под новым именем
Происшествия, Фото:
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