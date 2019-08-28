В Бурятии в опрокинувшемся автомобиле пострадала женщина-водитель

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе 1 ДТП с пострадавшим.Накануне около 11 часов дня в Джидинском районе Бурятии 53-летняя женщина-водитель машины «ВАЗ-21099», следуя со стороны села Нижний Бургалтай в направлении села Верхний Бургалтай не справилась с управлением и совершила опрокидывание.

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