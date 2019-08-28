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В Бурятии в опрокинувшемся автомобиле пострадала женщина-водитель

В Бурятии в опрокинувшемся автомобиле пострадала женщина-водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Женщина не справилась с рулевым управлением

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе 1 ДТП с пострадавшим.

Накануне около 11 часов дня в Джидинском районе Бурятии 53-летняя женщина-водитель машины «ВАЗ-21099», следуя со стороны села Нижний Бургалтай в направлении села Верхний Бургалтай не справилась с управлением и совершила опрокидывание. 

В аварии пострадала сама водитель, женщину с травмами доставили в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 452 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 13 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Камерами ЦАФАП выявлено 1305 нарушений ПДД.

- Госавтоинспекция призывает водителей при движении по автодорогам выбирать манеру управления автомобилем в соответствии с дорожными условиями, соблюдать дистанцию и интервал, а при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта снижать скорость движения, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 августа в Джидинском районе погибла женщина-водитель, врезавшись в деревянный палисадник.

ДТП
 
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