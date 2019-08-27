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Читинец получил условный срок за порнографию «Вконтакте»

Читинец получил условный срок за порнографию «Вконтакте»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он размещал запрещённые материалы у себя на странице

Читинец в течение трёх лет размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоролики порнографического характера. Запрещённые материалы мог посмотреть любой пользователь, так как доступ к его странице был неограниченным.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Незаконное распространение, публичная демонстрация порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года.

Приговор сторонами в апелляционном порядке не обжаловался и вступил в законную силу.
порнография социальная сеть
 
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