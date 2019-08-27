Задержанный сбежал из социально-реабилитационного центра
Около четырёх часов утра сработала охранно-пожарная сигнализация, установленная в квартире по улице Бабушкина в Улан-Удэ.
На место выдвинулась группа задержания вневедомственной охраны. Во дворе многоквартирного дома росгвардейцы увидели, что из окна охраняемой квартиры на первом этаже выпрыгнул молодой человек и попытался скрыться в соседнем дворе. В результате непродолжительной погони подозреваемый был задержан.
Задержанный – 15-летний подросток, который сбежал из социально-реабилитационного центра. Он отжал стеклопакет и проник на балкон, а затем в квартиру. Подросток хотел украсть имущество.
Задержанный передан в территориальный отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ 15-летний вор выпрыгнул из окна на глазах росгвардейцев
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