В Улан-Удэ 15-летний вор выпрыгнул из окна на глазах росгвардейцев

Задержанный сбежал из социально-реабилитационного центра



Около четырёх часов утра сработала охранно-пожарная сигнализация, установленная в квартире по улице Бабушкина в Улан-Удэ.



На место выдвинулась группа задержания вневедомственной охраны. Во дворе многоквартирного дома росгвардейцы увидели, что из окна охраняемой квартиры на первом этаже выпрыгнул молодой человек и попытался скрыться в соседнем дворе. В результате непродолжительной погони подозреваемый был задержан.



Задержанный – 15-летний подросток, который сбежал из социально-реабилитационного центра. Он отжал стеклопакет и проник на балкон, а затем в квартиру. Подросток хотел украсть имущество.



Задержанный передан в территориальный отдел полиции.



По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.







