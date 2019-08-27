В Иркутской области мужчина прогуливался с пакетом марихуаны

Происшествия, Фото: из архива

Он пояснил, что собирал её для личного потребления



Во время патрулирования города Усолье-Сибирское в Иркутской области, наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, который шёл вдоль дороги с пакетом в руках. При виде патрульной машины он резко изменил направление движения.



Росгвардейцы решили проверить документы у подозрительного гражданина. На вопросы патрульных мужчина отвечал невнятно, поэтому для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции.



В ходе досмотра личных вещей задержанного, у него был обнаружен с веществом растительного происхождения. Позже экспертиза установила, что в нём находилось более 400 граммов марихуаны.



Задержанный 28-летний местный житель пояснил, что растительную массу он собирал для личного потребления. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.

