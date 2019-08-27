Забайкалец угнал старый мотоцикл

Транспортное средство находилось в гараже



В полицию в Хилокском районе обратился 52-летний житель села Бада с сообщением об угоне мотоцикла «Урал» 1989 года выпуска. Транспортное средство находилось в гараже.



Полицейские обнаружили следы взлома дверных запоров.



Стражи порядка опросили свидетелей, которые видели местного жителя за рулём мотоцикла. Его личность и местонахождение были установлены. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотоцикл изъят, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

