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В Улан-Удэ «Тойоты» не смогли разъехаться на узком перекрёстке

В Улан-Удэ «Тойоты» не смогли разъехаться на узком перекрёстке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Одна машина въехала в кусты, другая – в бордюр

Сегодня днём на улице Октябрьская в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись «Тойота Спринтер» и «Тойота Виш». Автомобили не поделили дорогу.



- Водитель белой машины скрылся с места ДТП, - сообщил подробности аварии «Байкал-Daily» свидетель происшествия.

«Тойота Виш» наехала на кусты, тёмная иномарка врезалась в бордюр. В ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером девушка на «Тойоте Витц» врезалась в маршрутный автобус №77. В этой аварии также обошлось без пострадавших.
ДТП
 
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