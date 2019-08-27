В Улан-Удэ «Тойоты» не смогли разъехаться на узком перекрёстке

Одна машина въехала в кусты, другая – в бордюр
Сегодня днём на улице Октябрьская в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись «Тойота Спринтер» и «Тойота Виш». Автомобили не поделили дорогу.
- Водитель белой машины скрылся с места ДТП, - сообщил подробности аварии «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
«Тойота Виш» наехала на кусты, тёмная иномарка врезалась в бордюр. В ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером девушка на «Тойоте Витц» врезалась в маршрутный автобус №77
. В этой аварии также обошлось без пострадавших.
Одна машина въехала в кусты, другая – в бордюр
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