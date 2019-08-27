В Улан-Удэ «Тойоты» не смогли разъехаться на узком перекрёстке

«Тойота Виш» наехала на кусты, тёмная иномарка врезалась в бордюр. В ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.

Сегодня днём на улице Октябрьская в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись «Тойота Спринтер» и «Тойота Виш». Автомобили не поделили дорогу.