В Тулуне «Ниссан X-TRAIL» сбил 7-летнего мальчика

Ребёнок внезапно выскочил на дорогу



26 августа около 15 часов в Тулуне 28-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан X-TRAIL», двигаясь по микрорайону Угольщиков, совершила наезд на 7-летнего мальчика. Он внезапно выбежал на проезжую часть перед близко идущим автомобилем.



- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Подобное ДТП произошло в этот день около 18 часов на улице Пенкальского села Еланцы Ольхонского района. 56-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Королла», двигаясь задним ходом внутри дворовой территории, допустил наезд на 6-летнюю девочку, которая каталась на самокате.



В результате происшествия ребёнок получил незначительные травмы.



Проведённое освидетельствование водителя автомобиля установило его алкогольное опьянение. В отношении водителя автомобиля сотрудниками ГИБДД составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.



С начала года в Иркутской области зарегистрировано 394 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 12 детей погибли и 449 получили ранения.



