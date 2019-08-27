Девушка-водитель сбила мотоциклиста
Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор районного суда в отношении виновницы ДТП.
Девушка, выезжая на проезжую часть улицы, столкнулась с мотоциклом. Байкер получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.
Женщине назначено 2 года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.
Осуждённая и её адвокат пытались обжаловать приговор. Потерпевший же посчитал, что наказание чрезмерно мягкое.
Вышестоящий суд признал назначенное наказание справедливым, а размер компенсации морального вреда правильным, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
В Бурятии виновница ДТП не смогла обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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