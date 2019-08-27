В Бурятии виновница ДТП не смогла обжаловать приговор

Девушка-водитель сбила мотоциклиста



Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор районного суда в отношении виновницы ДТП.



Девушка, выезжая на проезжую часть улицы, столкнулась с мотоциклом. Байкер получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.



Женщине назначено 2 года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.



Осуждённая и её адвокат пытались обжаловать приговор. Потерпевший же посчитал, что наказание чрезмерно мягкое.



Вышестоящий суд признал назначенное наказание справедливым, а размер компенсации морального вреда правильным, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

