Иркутянка сама перевела аферистам 48 тысяч

Она получила сообщение в соцсети от своей подруги с просьбой занять деньги



В дежурную часть полиции в Иркутске обратилась 35-летняя жительница, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Женщина рассказала, что неизвестные обманули её – она перевела мошенникам 48 000 рублей



Накануне потерпевшая получила сообщение в социальной сети от своей подруги с просьбой занять деньги для погашения кредита. Желая ей помочь, иркутянка перевела средства с помощью мобильного приложения на номер карты, который был указан в сообщении. После чего перезвонила приятельнице, чтобы удостовериться, что деньги дошли. Однако знакомая сообщила, что она ей не писала, а её аккаунт взломан.



- Полиция рекомендует гражданам быть внимательными. Если вам поступают сообщения от знакомых, друзей или родственников с просьбой занять денежные средства, свяжитесь с ними по известным вам номерам, чтобы убедиться в том, что просьба поступает именно от них, - отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.

