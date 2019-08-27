Она получила сообщение в соцсети от своей подруги с просьбой занять деньги
В дежурную часть полиции в Иркутске обратилась 35-летняя жительница, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Женщина рассказала, что неизвестные обманули её – она перевела мошенникам 48 000 рублей
Накануне потерпевшая получила сообщение в социальной сети от своей подруги с просьбой занять деньги для погашения кредита. Желая ей помочь, иркутянка перевела средства с помощью мобильного приложения на номер карты, который был указан в сообщении. После чего перезвонила приятельнице, чтобы удостовериться, что деньги дошли. Однако знакомая сообщила, что она ей не писала, а её аккаунт взломан.
- Полиция рекомендует гражданам быть внимательными. Если вам поступают сообщения от знакомых, друзей или родственников с просьбой занять денежные средства, свяжитесь с ними по известным вам номерам, чтобы убедиться в том, что просьба поступает именно от них, - отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянка сама перевела аферистам 48 тысяч
Происшествия, Фото:
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