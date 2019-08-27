В Иркутске сотрудники ФСИН спасли людей на пожаре

Они помогли эвакуироваться жильцам дома и вызвали пожарных



26 августа около 19:30 вечера произошёл пожар в многоквартирном жилом доме в Иркутске. Первыми пожар обнаружили проезжавшие мимо руководители отделов специального назначения из территориальных органов ФСИН России, находящиеся в командировке в Иркутске.



Проезжая мимо на служебном транспорте, сотрудники увидели густой дым, валящий из окна второго этажа здания, и силуэт человека в проёме.



Спецназовцам через козырёк подъезда удалось эвакуировать троих человек, заблокированных пламенем на втором этаже. Сотрудники вывели людей из здания, вызвали экстренные службы и оказали первую помощь пострадавшим.



Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.







