В палатке, на которую наехала пьяная девушка, были супруги
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 августа около шести часов утра 28-летняя водитель автомобиля «Хонда Торнео» на берегу озера Байкал, в селе Горячинск Прибайкальского района, наехала на палатку. В момент ДТП в палатке спали супруги. В результате 49-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.
- Проезжали утром. Картина была страшная. Палатка полностью смята, лавочка, которая стояла на берегу, вся сломана. Машина стояла на палатке колёсами. Удивительно, как пострадал только один человек из палатки, - поделился с «Байкал-Daily» очевидец. - Конечно, зря люди поставили палатку прямо возле дороги.
Следственным отделом ОМВД России по Прибайкальскому району возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое в состоянии алкогольного опьянения). Об это сообщил сегодня старший инспектор по особым поручениям МВД по Бурятии Роман Казарбин.
Девушка-водитель находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,52 мг/л.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о проведении автотехнической экспертизы.
- Девушка первоначально поясняла, что машина застряла в песке и она сильно газанула, в результате совершила наезд, - добавил Роман Казарбин.
Полицейские разыскивают возможных свидетелей происшествия. При наличии какой-либо информации правоохранители Прибайкальского района просят обратиться по телефонам: 89244538358, 8-30144-51-3-71 и 8-30144-51-2-81.
- Не обязательно будет приезжать в прибайкальскую полицию. Сотрудники сами приедут и возьмут необходимую информацию, - отметили в МВД по Бурятии.
В Бурятии ищут свидетелей наезда на палатку на Байкале
Происшествия, Фото:
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