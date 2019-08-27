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Сотрудницы «Победы» довели до слёз и не пустили на борт пожилую пассажирку

Сотрудницы «Победы» довели до слёз и не пустили на борт пожилую пассажирку
Происшествия, 
«Ну, пустите, пожалуйста!» - умоляла пассажирка. Лоукостер «Победа» оказался в центре скандала

В центре громкого конфликта оказалась авиакомпания «Победа». В Сети появилось видео, где сотрудницы авиакомпании «Победа» не пускают на борт пожилую женщину, летевшую в Чебоксары.

Инцидент произошёл 21 августа в аэропорту «Внуково» (Москва). Пожилая женщина в отчаянии из-за того, что её не пускают на самолёт из-за превышения нормы ручной клади. Пассажирка выбросила эти вещи – детские игрушки и фрукты. Но и это не помогло.

- Пропустите, пожалуйста, люди добрые, я это не возьму. Ну пропустите меня, пожалуйста, мне 60 лет, я умоляю. Я плохого никому не сделала, - умоляет пенсионерка сотрудников.

Принципиальные сотрудницы остались равнодушными, хотя самолёт ещё стоял. За пожилую пенсионерку вступились очевидцы.

- Самолёт стоит, ну что вы издеваетесь над людьми?
- Запрос сделайте, пустите женщину!
- Девушка, сделайте что-нибудь, вызывайте кого-нибудь!

Но плачущая пенсионерка всё также осталась за бортом.




По первоначальной информации, женщина летела в Чебоксары на похороны. Позже в самой авиакомпании опровергли эти сведения.

В авиакомпании «Победа» изучили ситуацию и пришли к выводу, что женщину не посадили в самолёт обоснованно.

- У нас есть чёткие правила, которые никто не должен нарушать. Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелёту, чтобы свободно и своевременно пройти предполётные процедуры, - цитирует РИА Новости представителя авиакомпании.

При этом представитель «Победы» отметила, что грубое обращение с клиентами считают недопустимым ни при каких обстоятельствах.

- Мы направили в компанию UTG, сотрудники которой обеспечили обслуживание и посадку клиентов на наш рейс, претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами, -заключила представитель авиакомпании.

Случаем заинтересовалось управление Роспотребнадзора по Москве. Ведомство возбудило дело об административном правонарушении по факту недопуска на рейс пассажира авиакомпании «Победа».

- Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге является административным правонарушением и наказывается штрафом. Потребитель в случае неполучения необходимой информации вправе рассчитывать на возмещение всех понесённых убытков и компенсацию морального вреда, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Жителей Бурятии возмутило поведение сотрудниц, совершавших посадку на рейс «Победы».

«Уволить с позором!!! А этой женщине терпение и здоровье!», «Да некрасиво сделали персонал, выговор вам от начальства порта», «Нет человечности», «Вообще нехорошо, конечно, поступили, всё-таки пожилая женщина», «Что за беспредел!!!», - пишут пользователи соцсетей из Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», лоукостер «Победа» также летает и в Улан-Удэ. Авиакомпания зашла в Бурятию осенью 2017 года благодаря инициативе Алексея Цыденова.

Полёты по маршруту Москва - Улан-Удэ начались с 30 сентября, из Улан-Удэ в Москву – 1 октября. Практически каждый рейс заполнен на 100%. В 2018 году, учитывая высокую загруженность, «Победа» стала выполнять полёты в Бурятию ежедневно.

лоукостер авиакомпания
 
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