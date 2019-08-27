В Бурятии клещи покусали более тысячи детей

Всего с жалобами на укусы клещей обратилось почти 3,5 тысячи человек



В Бурятии продолжается сезон активности клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний. От клещевого вирусного энцефалита с начала года привито 53 643 человек, что составляет 100% от плана, сообщает пресс-служба управления республиканского Роспотребнадзора.



Исследования заражённости клещей показывают, что в настоящее время в природных очагах циркулируют возбудители клещевого вирусного энцефалита (6,7% положительных проб), переносчики возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (21% положительных проб), моноцитарного эрлихиоза человека (9,2%), гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,5%), уточняют спеиалисты.



На 26 августа в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3432 человек, в том числе 1116 детей. Это на 32,5% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года. Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ.



Более 20% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетних показателей.



В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в районные медицинские учреждения, жителям Улан-Удэ – в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Снятого клеща следует доставить в лабораторию для проведения исследований.

