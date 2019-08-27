Всего с жалобами на укусы клещей обратилось почти 3,5 тысячи человек
В Бурятии продолжается сезон активности клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний. От клещевого вирусного энцефалита с начала года привито 53 643 человек, что составляет 100% от плана, сообщает пресс-служба управления республиканского Роспотребнадзора.
Исследования заражённости клещей показывают, что в настоящее время в природных очагах циркулируют возбудители клещевого вирусного энцефалита (6,7% положительных проб), переносчики возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (21% положительных проб), моноцитарного эрлихиоза человека (9,2%), гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,5%), уточняют спеиалисты.
На 26 августа в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3432 человек, в том числе 1116 детей. Это на 32,5% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года. Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ.
Более 20% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетних показателей.
В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в районные медицинские учреждения, жителям Улан-Удэ – в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Снятого клеща следует доставить в лабораторию для проведения исследований.
В Бурятии клещи покусали более тысячи детей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Ну, пустите, пожалуйста!» - умоляла пассажирка. Лоукостер «Победа» оказался в центре скандала
Подозреваемый в убийстве состоит на учёте в психоневрологическом диспансере
Один раз грабитель нанёс женщине несколько ударов ножом
Всего с жалобами на укусы клещей обратилось почти 3,5 тысячи человек
Два жителя Иркутской области лишились денег, решив заработать в Интернете
40 детей заболели сальмонеллёзом после обеда в школьной столовой
Пожар произошёл в Онохое
Авария произошла вчера вечером
Он нанёс отцу множественные удары по голове
Дом с гаражом и машина находились по разным адресам, но принадлежат одному владельцу. ФОТО
ДТП произошло в выходной день в Черемхово
За прошедшие сутки лесные пожары в республики не тушили
Смертельное ДТП произошло ночью
Тело уроженца Бурятии нашли в конноспортивном клубе в Москве
Происшествия, 26.08.2019
Строитель сорвался со второго этажа