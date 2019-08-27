Ангарчанин лишился двух миллионов, пытаясь заработать на ставках

Два жителя Иркутской области лишились денег, решив заработать в Интернете



В Ангарске в полицию обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ещё в январе неизвестные обманом завладели его деньгами.



В январе на электронный ящик мужчины поступило письмо от брокерской компании с предложением заработать деньги на ставках. После регистрации на сайте компании ангарчанину с московского номера позвонил мужчина и предложил вложить деньги. Для того, чтобы начать сотрудничество, необходимо было установить на свой компьютер программу с сайта компании. Мужчина выполнил необходимое условие сделки, тем самым предоставив аферистам удалённый доступ к своему компьютеру и личному кабинету онлайн-банка.



Все накопления, а также кредитные средства в размере 2 миллиона 170 тысяч рублей были переведены со счетов. Лжеброкер перестал выходить на связь, сайт был заблокирован.



Ещё одна ангарчанка перечислила аферистам 7 тысяч 200 рублей, желая заработать лёгкие деньги. 18-летняя девушка в одном из телеграм-каналов увидела объявление о заработке 30 тысяч рублей при затратах в 300. Через онлайн приложение она перевела 300 рублей. В ответ ей пришло сообщение о том, что для получения денег нужно перевести ещё 3 тысячи рублей, а также оплатить налог в сумме 3 тысячи 900 рублей. Юная ангарчанка выполнила платежи, но обещанного заработка не получила. Собеседник перестал отвечать на сообщения.



Следователи возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УМВД по Ангарскому городскому округу.

