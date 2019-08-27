40 детей заболели сальмонеллёзом после обеда в школьной столовой
Бывшая заведующая столовой Ильинской средней общеобразовательной школы признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2018 года из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил в пищеблоке столовой произошло массовое отравление. 40 школьников заболели сальмонеллёзом. 10 учеников получили вред здоровью средней степени тяжести, 30 учеников – лёгкий вред здоровью.
Роспотребнадзор выявил множество нарушений санитарных правил, которые касались приёмки, хранения и приготовления продуктов питания для школьников. В частности, от поставщиков в столовую принимались продукты без ветеринарных свидетельств, а также без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Нарушалась технология приготовления блюд, в том числе температурный режим и время их обработки. В смывах с оборудования и инвентаря в столовой обнаружены бактерии группы кишечной палочки и ДНК сальмонеллы.
После инцидента школу закрывали на 30 дней, а заведующую уволили.
- Приговором Прибайкальского районного суда виновной с учётом смягчающих наказание обстоятельств назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
Исковое заявление прокуратуры о взыскании с осуждённой затраченных на лечение пострадавших бюджетных средств в сумме 79 500 рублей будет рассмотрено в порядке гражданского судопроизводства.
В Бурятии дело о массовом отравлении детей окончилось штрафом в 15 тысяч
Происшествия, Фото:
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