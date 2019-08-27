В Улан-Удэ девушка на «Тойоте» врезалась в автобус

Накануне на «кольце» на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло ДТП. Девушка за рулём автомобиля «Тойота Витц» совершила столкновение с маршрутным автобусом №77.
- Столкновение произошло из-за несоблюдение бокового интервала с автобусом, - сообщил «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
Аварии с пассажирским транспортом в Бурятии не редкость. К счастью, в последнее время все они обходились без жертв и пострадавших. К примеру, на прошлой неделе в Солдатском в ДТП попал автобус №4, ехавший с пассажирами. В начале августа в том же микрорайоне участником тройного столкновения стал автобус из Монголии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера ночью Джидинском районе Бурятии в ДТП погибла женщина-водитель, она врезалась в деревянный палисадник.