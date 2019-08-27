Он нанёс отцу множественные удары по голове
На скамье подсудимых оказался 31-летний житель забайкальского посёлка Вершино-Дарасунский, который убил своего отца. В ходе совместного распития спиртного с отцом, на почве внезапно возникшей неприязни, мужчина нанес отцу множественные (не менее 5) удары кулаками по голове.
От полученных травм головы - перелома свода и основания черепа, кровоизлияний – потерпевший скончался на месте происшествия.
Суд квалифицировал действия подсудимого по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также по решению суда виновный должен выплатить сестре погибшего 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного смертью брата, сообщили в пресс-службе Тунгокоченского районного суда.
Забайкальца приговорили к 8 годам за убийство отца
Происшествия, Фото:
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