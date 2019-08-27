Забайкальца приговорили к 8 годам за убийство отца

Он нанёс отцу множественные удары по голове



На скамье подсудимых оказался 31-летний житель забайкальского посёлка Вершино-Дарасунский, который убил своего отца. В ходе совместного распития спиртного с отцом, на почве внезапно возникшей неприязни, мужчина нанес отцу множественные (не менее 5) удары кулаками по голове.



От полученных травм головы - перелома свода и основания черепа, кровоизлияний – потерпевший скончался на месте происшествия.



Суд квалифицировал действия подсудимого по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Также по решению суда виновный должен выплатить сестре погибшего 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного смертью брата, сообщили в пресс-службе Тунгокоченского районного суда.

