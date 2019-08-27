Жителя Бурятии убила лошадь в Москве

Тело уроженца Бурятии нашли в конноспортивном клубе в Москве
Тело 49-летнего жокея было обнаружено в конноспортивном клубе в Москве. Погибший был уроженцем Бурятии и приезжал в столицу вахтовым методом ухаживать за лошадьми, сообщает Пятый канал.
Мужчину нашли, когда подошло его время уезжать на родину. Его обнаружили в складском помещении с переломом ключицы и травмами лица. Следствие предполагает, его могла лягнуть одна из лошадей. Однако вместо того, чтобы обратиться в скорую помощь, мужчина, возможно решил отлежаться и прийти в себя.
Сейчас ожидаются результаты экспертизы. Не исключается и то, что смертельные травмы жокею мог нанести и человек. В случае если экспертиза покажет, что мужчина скончался от удара лошади, то возникнут вопросы к руководству клуба, где работал уроженец Бурятии.
Как отмечает «Пятый канал», погибший почти всю свою жизнь посвятил конному спорту, участвовал в соревнованиях, где занимал призовые места.
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Происшествия, Фото:
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