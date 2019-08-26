В Бурятии рассказали, как не заразиться бешенством

Также в минздраве сообщили, какие существуют меры профилактики заболевания животных бешенством
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в пригороде Улан-Удэ обнаружили бешеную собаку.
Бешенство - это острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему, является абсолютно летальным. Одним из основных признаков развивающегося заболевания является водобоязнь, когда у больного затруднено глотание жидкости, появляются судороги при попытке пить воду. Поэтому бешенство называют ещё и гидрофобией.
- Инкубационный период зависит от вирулентности штамма, от места укуса и его массивности. Наиболее опасными бывают укусы в голову, шею, кисти рук, при такой локализации укуса и особенно, если поражения значительны, инкубация самая короткая (от 10 дней и более). При поражении нижних конечностей, особенно при незначительных укусах или при ослюнении, инкубационный период может затянуться до нескольких месяцев (до года). У человека вирус также может появиться в слюне, однако концентрация невелика, что определяет практическую безопасность больного как возможного источника инфекции, - рассказали в пресс-службе минздрава Бурятии.
Заболевание начинается с появления неприятных ощущений в области укуса (жжение, зуд, тянущие боли). Температура тела становится субфебрильной – 37,2-37,3 С. Одновременно может появиться нарушение психики: необъяснимый страх, тоска, тревога, депрессия. Затем через 1-3 дня апатия и депрессия сменяются беспокойством, учащается пульс и дыхание. Затем появляется водобоязнь (при попытках пить, а также лишь одно напоминание о воде или звук льющейся воды вызывают спазмы мышц глотки и гортани). Затем присоединяются свето- и звукобоязнь. Возникает бурное психомоторное возбуждение (приступы буйства, бешенства) с яростными и агрессивными действиями. Затем развивается паралич мышц конечностей, языка, лица.
- Несмотря на это, бешенство можно предотвратить при помощи соблюдения элементарных правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными и вакцинопрофилактики, - отмечают в министерстве.
Как можно предупредить инфицирование людей бешенством?
Избегайте контактов с дикими животными, особенно с хищными. Категорически запрещено контактировать с дикими животными, которые кажутся миролюбивыми, спокойными, ласковыми. Нельзя кормить с рук лисёнка, который вышел к костру, нельзя гладить спокойно лежащую лисицу. Нельзя приносить животное домой, сажать в клетку и содержать дома. Нельзя оставлять детей без присмотра и допускать их до животного.
Надо объяснять детям, что нельзя подбирать летучих мышей, которые могут внезапно упасть на детскую площадку, оказаться в нишах дома или школы, нельзя ловить летучую мышь, случайно залетевшую в окно. Необходимо предпринять все возможные меры, чтобы избежать подобных контактов. Нельзя охотиться на диких животных с невакцинированными собаками. При снятии шкуры с промысловых видов животных охотникам, таксидермистам, любителям необходимо пользоваться одноразовыми перчатками, которые нужно потом сжечь. При этом нужно использовать отдельную рабочую одежду, которую после работы необходимо снимать в перчатках и кипятить. Надо защищать лицо от попадания слюны, мозговой ткани и иных тканей животного, используя очки и маску.
Избегайте контактов с безнадзорными собаками и кошками. Не оставляйте детей без присмотра на улице, где могут находиться безнадзорные собаки или кошки. Объясните, что нельзя гладить, кормить, подпускать к себе чужих животных, они могут быть больны.
Какие существуют меры профилактики заболеваний животных бешенством?
Все владельцы собак и кошек должны обязательно привить их от бешенства. Прививки в государственных лечебницах делаются бесплатно. Выводить собак на прогулки разрешается только на коротком поводке, а бойцовых или крупных - в наморднике, надо оберегать их от контактов с бездомными животными. Продавать, покупать собак и кошек и перевозить их за пределы республики разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства. Безнадзорные собаки и кошки представляют большую опасность и подлежат отлову.
Если контакт все-таки произошёл
Раны, царапины, ссадины, места ослюнения обильно промывают водой с хозяйственным мылом. Края раны обрабатывают спиртом (70%) или настойкой йода. При укусах следует обращаться в ближайшие травматологические пункты, либо травматологические отделения дежурных стационаров, не заниматься самолечением. Наложение швов не рекомендуется, оно показано при обширных ранах, когда следует наложить несколько наводящих кожных швов, после предварительной обработки раны.
Жителям Улан-Удэ следует обращаться в травматологический пункт № 1 по адресу: ул. Куйбышева, 18, где оказывают круглосуточную антирабическую помощь. Жителям районов Бурятии для получения антирабической помощи необходимо обращаться в центральные районные больницы.
В Бурятии рассказали, как не заразиться бешенством
Происшествия, Фото:
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