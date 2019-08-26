Житель Забайкалья потратил награбленное на алкоголь и сигареты

Он напал на мужчину и избил его, после чего отобрал кошелёк



В Краснокаменске в полицию поступило сообщение о краже денег с банковской карты. Поздно вечером к прохожему подошел мужчина и нанёс побои. От ударов мужчина упал на землю и выронил кошелек, который преступник подобрал и скрылся. Спустя некоторое время потерпевший обнаружил, что с его банковских карт были совершены покупки на общую сумму около 10 тысяч рублей.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого. От него получены признательные показания. Установлено, что нападавший, после кражи кошелька обнаружил в нём банковские карты, которыми впоследствии рассчитывался в магазинах.



Возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ «Грабеж» и 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием банковских карт», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

