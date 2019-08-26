Он напал на мужчину и избил его, после чего отобрал кошелёк
В Краснокаменске в полицию поступило сообщение о краже денег с банковской карты. Поздно вечером к прохожему подошел мужчина и нанёс побои. От ударов мужчина упал на землю и выронил кошелек, который преступник подобрал и скрылся. Спустя некоторое время потерпевший обнаружил, что с его банковских карт были совершены покупки на общую сумму около 10 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. От него получены признательные показания. Установлено, что нападавший, после кражи кошелька обнаружил в нём банковские карты, которыми впоследствии рассчитывался в магазинах.
Возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ «Грабеж» и 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием банковских карт», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Житель Забайкалья потратил награбленное на алкоголь и сигареты
Происшествия, Фото:
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