В Иркутске прохожий поймал уличного грабителя

Мужчина догнал его и удерживал до приезда полиции
Днём 25 августа в дежурную часть отдела полиции поступило телефонное обращение от 19-летней жительницы Иркутска. На неё напал неизвестный и, угрожая ножом, отнял золотую цепочку с кулоном и мобильный телефон.
Свидетелем случившегося стал Маирбек Юсупов, услышавший крики девушки. Увидев убегающего человека, мужчина последовал за налётчиком, догнал его и удерживал до приезда полицейских.
В ходе проверки установлено, что задержанный 34-летний иркутянин не имеет постоянного источника дохода и места жительства и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, грабежей и разбойных нападений.
В настоящий момент сотрудники уголовного розыска проверяют доставленного на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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