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В Иркутске прохожий поймал уличного грабителя

В Иркутске прохожий поймал уличного грабителя
Происшествия, 
Мужчина догнал его и удерживал до приезда полиции

Днём 25 августа в дежурную часть отдела полиции поступило телефонное обращение от 19-летней жительницы Иркутска. На неё напал неизвестный и, угрожая ножом, отнял золотую цепочку с кулоном и мобильный телефон.

Свидетелем случившегося стал Маирбек Юсупов, услышавший крики девушки. Увидев убегающего человека, мужчина последовал за налётчиком, догнал его и удерживал до приезда полицейских.

В ходе проверки установлено, что задержанный 34-летний иркутянин не имеет постоянного источника дохода и места жительства и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, грабежей и разбойных нападений.

В настоящий момент сотрудники уголовного розыска проверяют доставленного на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

разбой
 
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