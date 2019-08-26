В Иркутске прохожий поймал уличного грабителя

Мужчина догнал его и удерживал до приезда полиции



Днём 25 августа в дежурную часть отдела полиции поступило телефонное обращение от 19-летней жительницы Иркутска. На неё напал неизвестный и, угрожая ножом, отнял золотую цепочку с кулоном и мобильный телефон.



Свидетелем случившегося стал Маирбек Юсупов, услышавший крики девушки. Увидев убегающего человека, мужчина последовал за налётчиком, догнал его и удерживал до приезда полицейских.



В ходе проверки установлено, что задержанный 34-летний иркутянин не имеет постоянного источника дохода и места жительства и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, грабежей и разбойных нападений.



В настоящий момент сотрудники уголовного розыска проверяют доставленного на причастность к совершению других аналогичных преступлений.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



