В Иркутской области поймали 25-летнюю телефонную мошенницу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Она похищала деньги жителей разных регионов России



В Иркутской области установили личность аферистки, похищавшей сбережения жителей разных регионов России. Мошенница представлялась нуждающейся в деньгах родственницей или знакомой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



25–летняя ранее судимая за имущественные преступления уроженка Красноярского края, находясь в Братском районе, звонила гражданам и представлялась близким человеком, которому срочно нужна помощь. После просила перевести на её счёт деньги.



По версии сыщиков, пострадали как минимум трое россиян, суммарно переведя ей свыше 150 тысяч рублей. После разговора с лжезнакомой своих сбережений лишились 60-летняя жительница Иркутска, 52-летняя женщина из Хакасии и 32-летний нижегородец. Заявители понимали, что стали жертвой мошенника лишь спустя несколько часов, позвонив реальному родственнику или товарищу и узнав, что никакая помощь ему не требуется.



В ходе обысков у подозреваемой изъяты банковская карта, сотовый телефон и сим-карты, предположительно используемые для совершения афер.



Возбуждено три уголовных дела по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», максимальная санкция которой подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Полиция напоминает гражданам, что следует сохранять бдительность при общении по телефону или в сети интернет. Никогда нельзя быть уверенным наверняка, что вы ведёте диалог именно с тем лицом, кем представился или за кого себя выдает собеседник. Следует воздержаться от поспешных действий, не переводить деньги по первой просьбе, а в случае поступления подобного звонка или сообщения незамедлительно прервать разговор и связаться с близким человеком и уточнить, действительно ли он нуждается в помощи.



