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В Бурятии бывший сожитель бизнесвумен украл деньги из её магазина

В Бурятии бывший сожитель бизнесвумен украл деньги из её магазина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также он стащил из магазина табачные изделия

Ночью 21 августа в отдел полиции с заявлением о краже из магазина обратилась 32-летняя жительница Иволгинского района.

Позже был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый бывший сожитель хозяйки магазина. Мужчина, зная обстановку в магазине, ночью проник и украл деньги, табачные изделия. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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