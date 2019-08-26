Также он стащил из магазина табачные изделия
Ночью 21 августа в отдел полиции с заявлением о краже из магазина обратилась 32-летняя жительница Иволгинского района.
Позже был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый бывший сожитель хозяйки магазина. Мужчина, зная обстановку в магазине, ночью проник и украл деньги, табачные изделия. Ущерб составил 5 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии бывший сожитель бизнесвумен украл деньги из её магазина
Происшествия, Фото:
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