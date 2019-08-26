Мужчина с серьёзными травмами госпитализирован в больницу
В субботу, 24 августа, в пятом часу утра в районе Степной протоки в Улан-Удэ произошло ДТП.
32-летний водитель автомобиля «Тойота Вилс» сбил 31-летнего пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшего с ушибом головного мозга, открытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом таза госпитализировали в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в выходные погиб 49-летний пешеход, сбитый «Тойтой Калдиной». Мужчина долгое время шёл посередине проезжей части.
В Улан-Удэ под колёса попал пьяный пешеход
Происшествия, Фото:
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