В Улан-Удэ в иле застрял трамвай









В субботу, 24 августа, в 18:29 в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай №2. Инцидент произошёл в результате заиливания трамвайных путей в районе улицы Сенчихина.По этой причине закрыли движение трамваев маршрутов под номерами 1,2 с Элеватора до конечной станции «Шишковка» и обратно. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.В 20:10 прочистили пути и восстановили движение, сообщается в оперативной сводке по городу.Процесс высвобождения из песка попал на камеру мобильного телефона. Запись появилась в паблике ves_ulan_ude_