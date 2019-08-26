В Улан-Удэ в иле застрял трамвай

Инцидент произошёл после дождя на Шишковке. ВИДЕО
В субботу, 24 августа, в 18:29 в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай №2. Инцидент произошёл в результате заиливания трамвайных путей в районе улицы Сенчихина.
По этой причине закрыли движение трамваев маршрутов под номерами 1,2 с Элеватора до конечной станции «Шишковка» и обратно. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.
В 20:10 прочистили пути и восстановили движение, сообщается в оперативной сводке по городу.
Процесс высвобождения из песка попал на камеру мобильного телефона. Запись появилась в паблике ves_ulan_ude_
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Инцидент произошёл после дождя на Шишковке. ВИДЕО
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