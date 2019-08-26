Сборщиков дикоросов просят заряжать телефоны
В Иркутской области сотрудники полиции и волонтёры разыскивают пропавшего 35-летнего сборщика дикоросов. Мужчина пропал в лесу недалеко от деревни Пуляева Качугского района.
Сообщение об исчезновении поступило накануне от жителя Качугского района. По его словам, ночью 25 августа его знакомый ушёл в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Мужчины отправились в лес для заготовки кедрового ореха.
- В период сбора грибов и кедровой шишки многие жители региона собираются в лес и факты безвестного исчезновения носят актуальный характер, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция призывает людей перед планированием похода позаботиться о полном заряде батареи на телефоне, сообщить подробности маршрута своим родным, а также иметь при себе запас еды на двое суток и тёплые вещи.
- Будьте предельно осторожны, не допускайте злоупотребление алкоголя во время активного отдыха, - предупреждают в ведомстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии всё чаще стали пропадать сборщики дикоросов.
Cборщик кедрового ореха пропал в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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