Грибники пропали в субботу
24 августа поисково-спасательная группа ГУ «Забайкалпожспас» спасла заблудившуюся супружескую пару грибников. Они потерялись в районе 40-41 км трассы «Амур» Чита-Хабаровск.
По прибытии к месту вызова спасатели организовали поиски, сообщает пресс-служба «Забайкалпожспас».
Используя сотовую связь и сигнальное громкоговорящее устройство, спасатели вывели людей из леса к трассе.
В Забайкалье спасли заблудившуюся семью грибников
Происшествия, Фото:
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