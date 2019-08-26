В Улан-Удэ обокрали спящего на лавочке мужчину

Житель Бурятии уснул на лавочке во дворе дома
Утром 23 августа в полицию Улан-Удэ обратился 31-летний житель Тарбагатайского района Бурятии с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что из кармана его куртки стащили сотовый телефон, паспорт и банковскую карту, когда он спал во дворе дома. Ущерб составил три тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего не работающего ранее судимого за аналогичное преступление житель дома, во дворе которого уснул пострадавший.
Украденное изъято и возвращено владельцу.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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