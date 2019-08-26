В Улан-Удэ обокрали спящего на лавочке мужчину

Житель Бурятии уснул на лавочке во дворе дома



Утром 23 августа в полицию Улан-Удэ обратился 31-летний житель Тарбагатайского района Бурятии с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что из кармана его куртки стащили сотовый телефон, паспорт и банковскую карту, когда он спал во дворе дома. Ущерб составил три тысячи рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего не работающего ранее судимого за аналогичное преступление житель дома, во дворе которого уснул пострадавший.



Украденное изъято и возвращено владельцу.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

