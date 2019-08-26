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В Улан-Удэ сфотографировали подозреваемых в краже телефона

В Улан-Удэ сфотографировали подозреваемых в краже телефона
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Неизвестные стащили гаджет со стойки в магазине

В полицию обратилась 34-летняя улан-удэнка с заявлением о краже сотового телефона. Неизвестные украли устройство со стойки магазина, в котором она работает продавцом. Ущерб составил 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В преступлении подозреваются двое мужчин европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост около 180 см, волосы тёмно-русые.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

За кражу возбуждено уголовное дело.

При наличии информации о личностях разыскиваемых либо их местонахождении стражи порядка просят сообщить в полицию по телефонам: 29-58-73, 29-58-02 или 102.

кража
 
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