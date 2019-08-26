Неизвестные стащили гаджет со стойки в магазине
В полицию обратилась 34-летняя улан-удэнка с заявлением о краже сотового телефона. Неизвестные украли устройство со стойки магазина, в котором она работает продавцом. Ущерб составил 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В преступлении подозреваются двое мужчин европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост около 180 см, волосы тёмно-русые.
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.
За кражу возбуждено уголовное дело.
При наличии информации о личностях разыскиваемых либо их местонахождении стражи порядка просят сообщить в полицию по телефонам: 29-58-73, 29-58-02 или 102.
В Улан-Удэ сфотографировали подозреваемых в краже телефона
Происшествия, Фото:
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