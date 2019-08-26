Жители станции в Иркутской области с апреля живут без горячей воды

Жителям станции Суховская в Ангарске с апреля отключили горячую воду



Коммуникации построенного для работников железной дороги населённого пункта станции Суховская принадлежат ВСЖД. В апреле горячее водоснабжение и отопление в этих домах было отключено. В течение нескольких месяцев ангарские власти пытаются найти варианты решения этой проблемы. Точку поставили на рабочем совещании под председательством заместителя мэра округа Андрея Сафронова 23 августа, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.



- Станция Суховская – яркий пример коммунистического наследия и памятник бесхозяйственности того времени. Люди не должны становиться заложниками этой непростой ситуации. Как мы знаем, все сети на станции принадлежат ВСЖД. Предприятие не хочет нести расходы, не связанные с их основной деятельностью, – подчеркнул Андрей Сафронов.



В результате переговоров удалось достигнуть компромисса. ВСЖД обязуется с 1 сентября вернуть горячее водоснабжение в жилые дома станции Суховская. К дате, которая будет определена постановлением, как начало отопительного сезона в Ангарском округе, здесь также должно быть подключено тепло.

