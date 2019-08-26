Жителям станции Суховская в Ангарске с апреля отключили горячую воду
Коммуникации построенного для работников железной дороги населённого пункта станции Суховская принадлежат ВСЖД. В апреле горячее водоснабжение и отопление в этих домах было отключено. В течение нескольких месяцев ангарские власти пытаются найти варианты решения этой проблемы. Точку поставили на рабочем совещании под председательством заместителя мэра округа Андрея Сафронова 23 августа, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
- Станция Суховская – яркий пример коммунистического наследия и памятник бесхозяйственности того времени. Люди не должны становиться заложниками этой непростой ситуации. Как мы знаем, все сети на станции принадлежат ВСЖД. Предприятие не хочет нести расходы, не связанные с их основной деятельностью, – подчеркнул Андрей Сафронов.
В результате переговоров удалось достигнуть компромисса. ВСЖД обязуется с 1 сентября вернуть горячее водоснабжение в жилые дома станции Суховская. К дате, которая будет определена постановлением, как начало отопительного сезона в Ангарском округе, здесь также должно быть подключено тепло.
Жители станции в Иркутской области с апреля живут без горячей воды
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неизвестные стащили гаджет со стойки в магазине
Жителям станции Суховская в Ангарске с апреля отключили горячую воду
За помощью мать пяти детей обратилась к уполномоченному по правам человека
В прошлом году за аналогичный период лесные пожары действовали на площади 24 тысяч га
Девушка хотела купить у аферистки из Владивостока шубу
Всего на территории находились четыре машины, которые являются экспонатами музея
Водитель «Тойоты Филдер» не справился с рулевым управлением и выехал на «встречку»
Мужчина вечером шёл по середине проезжей части
Ранее он неоднократно судим
Пожарные смогли спасти жилые дома от возгорания
Сейсмособытие случилось в Баргузинском районе
Женщина перевела деньги за приобретение авиабилетов, однако обещанные билеты в электронном виде так и не пришли
На страшную находку в микрорайоне столицы Бурятии наткнулись прохожие
Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний парень
Также здесь произошёл подмыв грунтовой дороги