В Бурятии дерево проломило крышу дома многодетной семьи

За помощью мать пяти детей обратилась к уполномоченному по правам человека



В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии дерево проломило крышу дома, где живёт семья с пятью детьми. С просьбой о помощи многодетная мать обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой во время её рабочей поездки по району.



- Ещё в июле 2018 года после шквального ветра с градом на дом упал тополь. Администрация поселения составила акт обследования, но последующие неоднократные обращения к муниципальным властям были оставлены без внимания, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.



Юлия Жамбалова лично обратилась с ходатайством к администрации Петропавловки. После этого были приняты меры, многодетной матери оказана помощь, крыша дома восстановлена.









