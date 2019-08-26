За помощью мать пяти детей обратилась к уполномоченному по правам человека
В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии дерево проломило крышу дома, где живёт семья с пятью детьми. С просьбой о помощи многодетная мать обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой во время её рабочей поездки по району.
- Ещё в июле 2018 года после шквального ветра с градом на дом упал тополь. Администрация поселения составила акт обследования, но последующие неоднократные обращения к муниципальным властям были оставлены без внимания, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.
Юлия Жамбалова лично обратилась с ходатайством к администрации Петропавловки. После этого были приняты меры, многодетной матери оказана помощь, крыша дома восстановлена.
В Бурятии дерево проломило крышу дома многодетной семьи
Происшествия, Фото:
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