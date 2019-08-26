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В Бурятии с начала года горели 265 тысяч гектаров леса

В Бурятии с начала года горели 265 тысяч гектаров леса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В прошлом году за аналогичный период лесные пожары действовали на площади 24 тысяч га

За минувшую неделю в Бурятии зарегистрировано 3 лесных пожара, по которым проводилось тушение. Площадь, пройденная огнём, составила около 328 га.

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по дотушиванию двух локализованных пожаров в Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади 574 га. В результате, пожары ликвидированы. За сутки на тушении задействовано 116 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также задействовано 11 единиц техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 1 термоточка в Северо-Байкальском районе в зоне контроля на площади 4 108 га. Очаг находится в горной труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.

По состоянию на утро 26 августа работы по тушению лесных пожаров не проводятся.

Всего с начала пожароопасного сезона, в республике зарегистрировано 579 лесных пожаров общей площадью около 265 тысяч га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 347 лесных пожаров на общей площади более 24 тысяч га.

Всего за этот года выявлено 3822 нарушения, рассмотрено 2474 административных дела, сумма наложенных штрафов составила 9,8 миллионов рублей. За пожароопасный сезон выявлено 32 виновника возникновения лесных пожаров, возбуждено 42 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 6 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ЧС, который был введён на территории Северо-Байкальского района в связи со сложной лесопожарной обстановкой, был снят 24 августа

На сегодняшний день на всей территории Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.
лесные пожары
 
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