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В Бурятии в ДТП пострадали три человека

В Бурятии в ДТП пострадали три человека
Происшествия, 
Водитель «Тойоты Филдер» не справился с рулевым управлением и выехал на «встречку»

За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 19 аварий с механическими повреждениями машин, в том числе 2 ДТП с пострадавшими.

В Селенгинском районе в 19 часов 30 минут 39-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер», следуя по дороге «Улан-Удэ – Кяхта» на 79 км. (в 3 км. от села Тохой), не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с машиной «Лифан Солано» под управлением 41-летнего водителя.

- В результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя и 39-летний пассажир «Лифана». Пострадавшие доставлены в Гусиноозёрскую центральную районную больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии. 



За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 474 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 5 человек - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года, 4 автомобилиста – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.

ДТП
 
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