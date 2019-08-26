Сейсмособытие случилось в Баргузинском районе
24 августа в 21:52 на акватории озера Байкал произошло землетрясение. Эпицентр находился в 15 км. от населённого пункта Максимиха Баргузинского района Бурятии.
Магнитуда в эпицентре составила 3,3 балла. В населённом пункте толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
На Байкале в Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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