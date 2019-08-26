На Байкале в Бурятии произошло землетрясение

Сейсмособытие случилось в Баргузинском районе



24 августа в 21:52 на акватории озера Байкал произошло землетрясение. Эпицентр находился в 15 км. от населённого пункта Максимиха Баргузинского района Бурятии.



Магнитуда в эпицентре составила 3,3 балла. В населённом пункте толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

