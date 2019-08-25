В Улан-Удэ большегруз сбил лошадь

В результате лошадь выбросило на противоположную сторону движения, где на неё наехала легковушка









Как сообщили очевидцы происшествия, люди, находившиеся в машинах, не пострадали.



Как сообщили очевидцы происшествия, люди, находившиеся в машинах, не пострадали.

ДТП произошло накануне вечером. На трассе рядом с посёлком Солдатский грузовая машина сбила лошадь. В результате столкновения животное выбросило на противоположную сторону движения, где на него наехал автомобиль на «Toyota Corolla Axio».