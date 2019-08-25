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50-летняя жительница Ангарска продавала героин

50-летняя жительница Ангарска продавала героин
Происшествия, 
Задержали и подельника наркосбытчицы

В Иркутской области пресекли криминальную деятельность ранее неоднократно судимой женщины цыганской национальности, причастной к реализации наркотиков.

Известно, что в 2017 году Усольским городским судом за незаконный оборот наркотиков она уже была приговорена к 11 годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ребёнку 14 лет.

В настоящее время 50-летней жительницы Ангарска снова инкриминируется сбыт героина. При обыске по месту её жительства сыщики изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом, сотовые телефоны, сим-карты, упаковочный материал для расфасовки наркотиков.

Кроме того, ранее оперативники задержали подельника наркосбытчицы. Им оказался 51-летний мужчина, который подрабатывал в службе такси и таким образом мог заниматься перевозкой запрещённых веществ.

Обоим фигурантам уголовного дела по статье 228.1 УК РФ «Незаконный оборот наркотических средств» по ходатайству следователей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

наркотики уголовное дело
 
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