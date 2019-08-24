Он силой отнял часы и кольцо
Ночью 23 августа в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от горожанина о том, что неизвестный, с применением насилия, отнял у него наручные часы и серебряное кольцо. Ущерб составил восемь тысяч рублей.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 33-летнего не работающего улан-удэнца, который проживает неподалеку от места происшествия. Украденное изъято и возвращено владельцу.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец ночью ограбил мужчину
Происшествия, Фото:
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