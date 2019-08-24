В Бурятии в ДТП погибли три человека: фото

Водитель иномарки врезался в дерево
Около 6 часов утра в Тункинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 30-летний водитель машины «Тойота Марк-2», следуя по улице Ленина в селе Кырен, съехал с проезжей части дороги и врезался в дерево.
- В результате ДТП водитель скончался на месте аварии. Два пассажира транспортного средства - девушки 22-х и 20-ти лет, скончались в машине скорой помощи при транспортировке в медучреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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