В Бурятии в ДТП погибли три человека: фото









Около 6 часов утра в Тункинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 30-летний водитель машины «Тойота Марк-2», следуя по улице Ленина в селе Кырен, съехал с проезжей части дороги и врезался в дерево.- В результате ДТП водитель скончался на месте аварии. Два пассажира транспортного средства - девушки 22-х и 20-ти лет, скончались в машине скорой помощи при транспортировке в медучреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.