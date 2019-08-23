Ангарчанина оштрафовали за оскорбление в Viber

35-летний житель Ангарска поплатился за оскорбление в мессенджере



Мужчина признан виновным в оскорблении, унижении чести и достоинства другого человека, выраженном в неприличной форме (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.



Согласно материалам дела, весной этого года местный житель в группе Viber разместил сообщение, употребив в нём выражение, унижающее другую участницу группу.



Мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей.





