В Иркутской области монтёра сбила электричка

Мужчина получил черепно-мозговую травму



В Иркутской области 46-летний монтёр пути травмирован проходящим электропоездом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».



По версии следствия, 11 июня 2019 года на перегоне «Тыреть-Залари» при проведении плановых ремонтных работ по выправке бесстыкового пути проходящим электропоездом был травмирован рабочий. В результате происшествия он получил закрытую черепно-мозговую травму и различные телесные повреждения.



Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.



