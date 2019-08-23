Он сжёг тело погибшего в погребе сарая
Суд вынес приговор в отношении 54-летнего жителя Тайшетского района, он признан виновным в убийстве. В селе Кондратьево в августе 2018 года между двумя мужчинами произошёл конфликт. В ходе ссоры один из них взял в руки нож, его противник сделал захват руки с зажатым в ней ножом и направил его в сторону тела мужчины. Он нанёс множественные удары в тело мужчины, в результате чего последний скончался.
Затем убийца спрятал тело в погребе сарая и поджёг строение.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области убийцу приговорили к 9 годам
Происшествия, Фото:
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