В Бурятии мошенница пряталась от суда

Женщину заключили под стражу



В Кабанском районе Бурятии судебный пристав задержал 44-летнюю жительницу посёлка Селенгинск, обвиняемую в кражк и мошенничестве с использованием электронных средств платежей.



- Из-за неявки подсудимой на заседание слушание по уголовному делу неоднократно срывалось. Когда женщину не удалось доставить в рамках принудительного привода, районный суд постановил приостановить производство по делу и объявить обвиняемую в розыск, - сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.



После сверки и установления личности задержанной женщины, оформления всех процессуальных документов судебный пристав доставил её в отделение полиции. В связи с тем, что подсудимая скрывалась от суда, нарушила условия подписки о невыезде и надлежащем поведении, её заключили под стражу.



- В настоящее время подсудимая этапирована в СИЗО-1, где она пробудет до дня назначения слушания по уголовному делу, - отмечает Виктор Хабеев, начальник отдела организации по обеспечению установленного порядка деятельности судов управления ФССП России по Бурятии.

