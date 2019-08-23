Женщину заключили под стражу
В Кабанском районе Бурятии судебный пристав задержал 44-летнюю жительницу посёлка Селенгинск, обвиняемую в кражк и мошенничестве с использованием электронных средств платежей.
- Из-за неявки подсудимой на заседание слушание по уголовному делу неоднократно срывалось. Когда женщину не удалось доставить в рамках принудительного привода, районный суд постановил приостановить производство по делу и объявить обвиняемую в розыск, - сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.
После сверки и установления личности задержанной женщины, оформления всех процессуальных документов судебный пристав доставил её в отделение полиции. В связи с тем, что подсудимая скрывалась от суда, нарушила условия подписки о невыезде и надлежащем поведении, её заключили под стражу.
- В настоящее время подсудимая этапирована в СИЗО-1, где она пробудет до дня назначения слушания по уголовному делу, - отмечает Виктор Хабеев, начальник отдела организации по обеспечению установленного порядка деятельности судов управления ФССП России по Бурятии.
В Бурятии мошенница пряталась от суда
Происшествия, Фото:
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